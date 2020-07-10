У Києві таксист вимагав від волонтерки говорити російською: деталі мовного скандалу

Українська волонтерка Аліна Михайлова постраждала від мовної дискримінації в одній зі служб таксі Києва. Так, водій, котрий приймав замовлення, у грубій формі вимагав від неї спілкуватися російською мовою.

Про інцидент дівчина написала на особистій сторінці у Facebook, зазначивши, що його фігурантом був працівник компанії Uklon.

"Хороший ранок п'ятниці розпочався з того, що, пояснюючи таксисту, як під’їхати до мого дому, довелось знову бути "ущємльонной" в столиці моєї країни. Спочатку водій кричав у трубку: "Я вас не слышу", а вже потім на фіналочку мені видав: "На русском говорите, я вас не понимаю". Чесно, за цю фразу хотілось просто у**ать", – обурилася вона.

"На "русском" ви будете говорити в Росії, а зараз послухаєте рідну мову", – і на цьому я вирішила відмовитися від поїздки з розумово відсталою людиною для своєї та його безпеки, але служба таксі за відмову вирішила стягнути з мене половину суми за поїздку. Тому, шановний Uklon, дуже прошу поставити в графі "скасувати" причину – "мій водій кінчений манкурт" і не стягувати штрафні гроші в таких випадках", – обурилася Михайлова.

Пізніше у коментарі OBOZREVATEL волонтерка розповіла, що їй таки довелося поїхати зі скандальним водієм, адже коштів на іншу поїздку просто би не вистачило.

"Суму заморозили, щойно я викликала таксі. Оскільки на картці у мене всього було 150 грн, а таксі коштувало 120, вони мені лишили б 30 грн, за які я не змогла б замовити іншу службу, поки Uklon не розблокував би ті кошти і не повернув. А водій вже поставив лічильник на поїздку. Тому мені довелося поїхати з тим таксистом. Чекати не могла, бо їхала на вокзал", – пояснила Михайлова.

Дорогою до пункту призначення дівчина зв'язалася із службою підтримки таксі, аби пояснити свою ситуацію. Операторка, за словами волонтерки, вибачилася та запевнила, що всі водії служби Uklon повинні розуміти українську мову і не можуть вимагати від клієнта говорити іншою. Також у компанії повідомили, що звернення зі скаргою передали у відповідний відділ.

"Це питання мною було порушено винятково тому, що сьогодні всі розповідають, як російськомовним важко в Україні. А тут у сфері обслуговування тупо кажуть "гаварітє на русском", причому у доволі грубій формі", – розповіла Михайлова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 липня тележурналістка, дружина нардепа від "Європейської солідарності" Володимира Ар'єва Наталка Фіцич поскаржилася, що у магазині OYSHO в Києві продавчиня та адміністраторка також відмовилися обслуговувати її українською мовою.