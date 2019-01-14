У Києві штурмували відомий університет: перші деталі

У Києві 14 січня група прихильників екс-ректора Катерини Амосової почала штурмувати будівлю Національного медичного університету імені Богомольця.

Як повідомили на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook, Амосова та її прихильники, за словами очевидців, зібралися на мітинг під будівлею вишу, а потім спробували проникнути в нього (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Проходив штурм адміністративної будівлі НМУ ім. Богомольця. Це спроба екс-ректора і її прихильників потрапити в університет. Це незаконно, оскільки Амосова була ознайомлена з наказом про звільнення 10 січня і зараз не має жодних повноважень", — уточнили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Штурм університету Скріншот

Зазначається, що відомча група разом із екс-ректором повинна була звернутися в Міністерство охорони здоров'я як в орган, який видавав акт про відновлення на роботі й звільнення.

Катерина Амосова Facebook Катерина Амосова

"Державні виконавчі служби зобов'язані повідомляти Міністерство охорони здоров'я як засновника і власника держуніверситету про будь-які виконавчі провадження, зокрема і про плани захоплення та блокування університету", – повідомили в прес-службі.

Пізніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що поліція вивела з будівлі всіх учасників штурму. Вона також зазначила, що МОЗ відомо про ще одну заплановану спробу проникнення в будівлю, проте вже за участю працівників суду.

Наразі поліція вивела з НМУ ім. Богомольця людей, які намагалися прорватися у будівлю силою. Зараз вони надають пояснення правоохоронцям. Але на цьому Катерина Амосова зупинятися не збирається. Нам відомо, що планується ще одна спроба штурму — вже за участі представників суду. — Уляна Супрун (@usuprun) 14 января 2019 г.

Як писав OBOZREVATEL:

У 2016 році Держфінінспекція провела аудит університету ім. Богомольця і виявила низку порушень, які Амосова повинна була усунути.

Повторна перевірка показала, що керівництво університету не усунуло грубі порушення у повному обсязі, а загальна сума збитків державі через це становила приблизно 3 млн гривень.

20 лютого 2018 року Амосову усунули з посади на час службової перевірки. Вона назвала рішення незаконним і заявила про погрози з боку Міністерства охорони здоров'я. Пізніше Адміністративний суд Києва відновив Амосову на посаді.

30 березня роботу Катерини Амосової за 2017 рік визнали незадовільною. Ректор на засідання не з'явилася, хоча його заради неї вже переносили.

У той же день був підписаний наказ про розірвання контракту з Амосовою, згідно з яким вона була звільнена з посади ректора НМУ із 16 квітня 2018 року.

26 квітня суд відновив її на посаді.

8 січня 2019 МОЗ втретє розірвав із Амосовою контракт, чим звільнив її з поста ректора.

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