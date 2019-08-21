У Києві шістьох дітей знімали з Північного мосту: подробиці НП

У Києві шістьох неповнолітніх довелося знімати з Північного мосту, куди вони забралися з невідомою метою.

Повідомлення про заблокованих на шляхопроводі дітей надійшло рятувальникам приблизно о 18 годині 20 серпня, повідомили в ГУ ДСНС Києва.

"На Північному мосту на висоті 100 метрів перебували шестеро дітей. На місце були направлені рятувальники, які допомогли спуститися їм із мосту. Для відкривання заблокованих дверей, які ведуть на сходи мосту, використовували бензоріз", – уточнили у ДСНС.

Північний міст у Києві 24tv.ua

Повідомляється також, що в НП ніхто не постраждав.

Як писав OBOZREVATEL, у травні в Харкові із залізничного мосту біля станції "Липовий гай" зірвався 15-річний підліток. Він вижив, але був госпіталізований із важкими ушкодженнями до реанімації.

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