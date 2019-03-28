У Києві розкрили схему обману на виборах президента: що відомо

У Києві на час виборів президента України під виглядом журналістів набирали масовку випадкових людей. За цю "роль" жителям Шевченківського району столиці пропонували 500 гривень.

"Кореспондентам" обіцяли роздати службові посвідчення невідомого ЗМІ, повідомили в прес-службі Національної спілки журналістів України. Оголошення про приймання на роботу розміщували у Facebook.

"Потрібні люди на роль журналістів на 31 березня. Роботи 4-6 годин замість а-ля спостерігачів. Видадуть посвідчення або бейдж. Вік від 18 до 65 років, тільки з пропискою Шевченківського району", ‒ йшлося в оголошенні Марини Микитюк.

Представники НСЖУ зв'язалися з Микитюк, однак дівчина вважає, що не зробила нічого незаконного. Водночас вона заявила, що не в курсі, від якого ЗМІ будуть роздавати посвідчення. На думку спілки, до цього можуть бути причетні передвиборчі штаби кандидатів у президенти.

НСЖУ

"Практика заведення штабами своїх шанувальників або навіть "тітушок" на виборчі дільниці під журналістським прикриттям є ганебною. Вимагаємо від штабів у Києві і в регіонах припинити набір одноразових "псевдожурналістів", ‒ закликав очільник НСЖУ Сергій Томіленко.

Як писав OBOZREVATEL, екс-співробітник СБУ розповів, що найсильніше схеми підкупу виборців активізуються за два дні виборів.

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