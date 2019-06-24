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У Києві розгромили меморіал героя Небесної Сотні Нігояна

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У Києві невідомі розгромили меморіал першому загиблому учаснику Революції Гідності Сергію Нігояну.

Вони розкидали квіти, покладені в пам'ять про загиблого, і звалили український прапор, пишуть "Факти і коментарі".

Меморіал був облаштований у березні 2014 року на вул. Грушевського, де Нігоян загинув унаслідок обстрілу. Спочатку там був лише пам'ятний знак, але потім туди почали приносити свічки, квіти і автомобільні покришки — один із символів Євромайдану.

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Меморіал Нігояна до вандалів

Меморіал Нігояна до вандалів

Факти і коментарі

У Києві розгромили меморіал

У Києві розгромили меморіал

Факти і коментарі

Сергій Нігоян — українець вірменського походження, проживав у Дніпропетровській області. Загинув у віці 20 років 22 січня 2014-го у результаті кривавих протистоянь на вул. Грушевського.

Став першим героєм Небесної Сотні, отримав звання Героя України.

Сергій Нігоян

Сергій Нігоян

Wikipedia

Як писав OBOZREVATEL, в ГПУ вважають, що перших героїв Небесної Сотні Сергія Нігоян , Романа Сеника та Михайла Жизневського вбили на Євромайдані або провокатори, або перевдягнені правоохоронці.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
В Киеве неизвестные в балаклавахра демонтировали мемориал героя Небесной Сотни Армяна Нигояна
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Мемориалы и памятники рушить это последнее дело. Хотя, у украинцев в этом вопросе рука набита и пиетета ни к кому нэма, эуропа, чо
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