У київському парку розбили нові шахові дошки з бетону за 10 тисяч. Фото

Дарина Дурова Книга скарг 22:06, 30.05.2020

У фітнес-парку біля озера Лебедине в Дарницькому районі Києва невідомі розбили недавно встановлені дошки для гри в шахи.

Відповідні фотографії на своїй сторінці у Facebook опублікував радник заступника міського голови в КМДА Олег Попенко. Як повідомив він, інцидент стався вночі.

Бетонний шаховий стіл біля озера Лебедине
Колаж

"Ось так жах. Вандали, це найпростіше слово, яке я можу написати... Скільки коштів вкладено було, так, наших із вами коштів, щоб ми з вами могли там відпочивати, і вже знайшлися нелюди, які це зробили", – обурився Попенко.

Розбита шахівниця
Facebook / Олег Попенко

У компанії "Київзеленбуд" підтвердили факт вандалізму, передає "Сегодня". Вартість одного такого столу з бетону становить близько 10 000 гривень.

"Парк біля озера Лебедине тільки будується, триває перша черга, а ми вже маємо випадки вандалізму... Шкода, намагаючись створити комфортний простір для відпочинку, ми постійно стикаємося з подібними випадками, і не тільки в Лебединому: розмальовують лавочки і урни, псують банери , крадуть квіти з клумб", – розповів в.о. генерального директора КО "Київзеленбуд" Олексій Король.

Розбита шахівниця
Facebook / Олег Попенко
Розбита шахівниця
Facebook / Олег Попенко
Розбита шахівниця
Facebook / Олег Попенко

Як писав OBOZREVATEL, раніше в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області на вулиці Леоніда Бородича невідомі розмалювали пам'ятник, присвячений загиблим у Другій світовій війні водіям.

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