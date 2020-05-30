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30 травня • оновлено в 22:14
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У київському парку розбили нові шахові дошки з бетону за 10 тисяч. Фото

1.1т
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У фітнес-парку біля озера Лебедине в Дарницькому районі Києва невідомі розбили недавно встановлені дошки для гри в шахи.

Відповідні фотографії на своїй сторінці у Facebook опублікував радник заступника міського голови в КМДА Олег Попенко. Як повідомив він, інцидент стався вночі.

Бетонний шаховий стіл біля озера Лебедине

Бетонний шаховий стіл біля озера Лебедине

Колаж

"Ось так жах. Вандали, це найпростіше слово, яке я можу написати... Скільки коштів вкладено було, так, наших із вами коштів, щоб ми з вами могли там відпочивати, і вже знайшлися нелюди, які це зробили", – обурився Попенко.

Розбита шахівниця

Розбита шахівниця

Facebook / Олег Попенко

У компанії "Київзеленбуд" підтвердили факт вандалізму, передає "Сегодня". Вартість одного такого столу з бетону становить близько 10 000 гривень.

"Парк біля озера Лебедине тільки будується, триває перша черга, а ми вже маємо випадки вандалізму... Шкода, намагаючись створити комфортний простір для відпочинку, ми постійно стикаємося з подібними випадками, і не тільки в Лебединому: розмальовують лавочки і урни, псують банери , крадуть квіти з клумб", – розповів в.о. генерального директора КО "Київзеленбуд" Олексій Король.

Розбита шахівниця

Розбита шахівниця

Facebook / Олег Попенко

Розбита шахівниця

Розбита шахівниця

Facebook / Олег Попенко

Розбита шахівниця

Розбита шахівниця

Facebook / Олег Попенко

Як писав OBOZREVATEL, раніше в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області на вулиці Леоніда Бородича невідомі розмалювали пам'ятник, присвячений загиблим у Другій світовій війні водіям.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Олег Попенко
Місце
Україна Київ
Тег
фотографии
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