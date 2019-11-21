У Києві річка раптово стала зеленою: фото та відео

На лівому березі Києва річка Дариниця раптово забарвилася у зелений колір.

Про це повідомив очевидець Микола Половко на своїй сторінці у Facebook. Він опублікував показові фото та відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Ось така річка тече сьогодні (18 листопада. – Ред.) Києвом. Річка Дарниця, на вулиці Гната Хоткевича. Друзі екологи-хіміки-біологи: що це може бути?" – запитав він.

На лівому березі Києва річка Дариниця раптово забарвилася у зелений колір Facebook Миколи Половка

У коментарях йому відповіли, що найімовірніше така ситуація загрози не несе.

"Дуже схоже на флуоресцеїн. Певно, студенти розважаються. Його часто використовують для відстеження напрямку потоку води в річках. В деяких країнах також на певні свята фарбують свої річки або фонтани. Якщо це так, то не варто хвилюватися – це безпечно", – написав один із користувачів.

На лівому березі Києва річка Дариниця раптово забарвилася у зелений колір Facebook Миколи Половка

На лівому березі Києва річка Дариниця раптово забарвилася у зелений колір Facebook Миколи Половка

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