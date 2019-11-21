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21 листопада • оновлено в 13:34
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У Києві річка раптово стала зеленою: фото та відео

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На лівому березі Києва річка Дариниця раптово забарвилася у зелений колір.

Про це повідомив очевидець Микола Половко на своїй сторінці у Facebook. Він опублікував показові фото та відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Ось така річка тече сьогодні (18 листопада. – Ред.) Києвом. Річка Дарниця, на вулиці Гната Хоткевича. Друзі екологи-хіміки-біологи: що це може бути?" – запитав він.

На лівому березі Києва річка Дариниця раптово забарвилася у зелений колір

На лівому березі Києва річка Дариниця раптово забарвилася у зелений колір

Facebook Миколи Половка

У коментарях йому відповіли, що найімовірніше така ситуація загрози не несе.

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"Дуже схоже на флуоресцеїн. Певно, студенти розважаються. Його часто використовують для відстеження напрямку потоку води в річках. В деяких країнах також на певні свята фарбують свої річки або фонтани. Якщо це так, то не варто хвилюватися – це безпечно", – написав один із користувачів.

На лівому березі Києва річка Дариниця раптово забарвилася у зелений колір

На лівому березі Києва річка Дариниця раптово забарвилася у зелений колір

Facebook Миколи Половка

На лівому березі Києва річка Дариниця раптово забарвилася у зелений колір

На лівому березі Києва річка Дариниця раптово забарвилася у зелений колір

Facebook Миколи Половка

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
А должна быть жовто-блакитная ! Сугс Бл!))))
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