У Києві ресторан втретє попався на порушенні карантину: хто ще "відзначився". Фото

У Києві ресторан, який тричі попався на порушенні карантину вихідного дня, закрили.

Про це повідомляється на сторінці Держпродспоживслужби Києва у Facebook, йдеться про заклад Villa Riviera на Дніпровській набережній (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Співробітники Дарницького управління поліції склали протокол і ресторан був закритий.

Villa Riviera. Facebook Держпродспоживслужби

Всього серед 29 розважальних закладів порушення були виявлені в чотирьох. Крім Villa Riviera це Brugge на Маршала Конєва, Bestie на вулиці Євгена Коновальця і Mister Cat на Оболонському проспекті. На останній адмінпротокол складено вже вдруге.

Також порушення соціальної дистанції виявлені в мережі магазинів "Ашан" – на Степана Бандери та Берковецькій.

"Ашан". Facebook Держпродспоживслужби

Всього в Києві було складено 44 адмінпротоколів за результатами перевірки 1 634 суб'єктів господарювання.

Facebook Держпродспоживслужби

Facebook Держпродспоживслужби

Facebook Держпродспоживслужби

Facebook Держпродспоживслужби

Як повідомляв OBOZREVATEL, ресторан Villa Riviera під час минулих вихідних також працював, незважаючи на заборону. Про те, які ще закладу порушували карантин, читайте тут.