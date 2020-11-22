У Києві ресторан втретє попався на порушенні карантину: хто ще 'відзначився'. Фото

У Києві ресторан, який тричі попався на порушенні карантину вихідного дня, закрили.

Про це повідомляється на сторінці Держпродспоживслужби Києва у Facebook, йдеться про заклад Villa Riviera на Дніпровській набережній (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Співробітники Дарницького управління поліції склали протокол і ресторан був закритий.

Всього серед 29 розважальних закладів порушення були виявлені в чотирьох. Крім Villa Riviera це Brugge на Маршала Конєва, Bestie на вулиці Євгена Коновальця і Mister Cat на Оболонському проспекті. На останній адмінпротокол складено вже вдруге.

Також порушення соціальної дистанції виявлені в мережі магазинів "Ашан" – на Степана Бандери та Берковецькій.

Всього в Києві було складено 44 адмінпротоколів за результатами перевірки 1 634 суб'єктів господарювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ресторан Villa Riviera під час минулих вихідних також працював, незважаючи на заборону. Про те, які ще закладу порушували карантин, читайте тут.