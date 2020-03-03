У Києві заклад "Пузата Хата", що у ТРЦ Smart Plaza біля станції метро "Політехнічний інститут", втрапив у сексистський скандал. Касирка не хотіла розпочинати свою зміну із обслуговування жінки, попросивши її пропусти вперед чоловіка.

Про це написала киянка Юлія Нагірняк на своїй сторінці у Facebook. Вона розповіла, що вранці 3 березня вийшла із спортзалу та була дуже голодною.

"Поруч "Пузата Хата", яка відчиняється о 9. Заходжу першою, беру одну страву і йду до каси, запізнююсь. Касирка: "Ой, дівчино, не хочу з вас починати день. Нехай чоловік першим піде". Кличе чоловіка та "пробиває" його замовлення першим, хоча до черги він ще навіть не дійшов", – підкреслила жінка.

"Пузата Хата" в Києві втрапила у сексистський скандал. Ілюстрація

Вона спробувала пояснити співробітниці закладу, що ця ситуація – образлива, але та лише заявила, що день буде поганим, якщо розпочати зміну із обслуговування жінки.

"Але на притомні аргументи – відповідь одна: "Постояли б ви 14 годин, почавши день з жінки, самі б зрозуміли", – підсумувала Нагірняк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський оскандалився сексистською заявою, розділивши "жінку" та "людину" на різні "види".

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