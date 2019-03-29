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У Києві потяг зійшов з рейок: з'явилися фото з місця НП

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У Києві на Видубичах зійшов з рейок потяг. Під час аварії було пошкоджено сім вагонів, однак потерпілих вдалося уникнути.

Причиною події в прес-службі "Укрзалізниці" назвали поганий стан рейок, які знаходяться в розпорядженні "Київ-Дніпровського МППЗТ".

Розслідуванням аварії займатиметься спеціально створена комісія. Повідомляється також, що НП трапилася після 22:00 28 березня. Поїзд почав сходити рейок на маневреної гілці, уточнили в "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

"Як розповів працівник залізниці, їм повідомили про інцидент ще вранці. Водночас чоловік зазначив, що це серйозна подія. Частина пошкоджених вагонів нові", ‒ уточнили в ЗМІ.

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Вкрали колії: на Тернопільщині зійшов із рейок пасажирський потяг

Весь вантаж із вагонів перекинувся на землю. Крім цього, через аварію серйозно пошкодилися рейки ‒ місцями їх буквально відірвало від землі.

У Києві потяг зійшов з рейок: з'явилися фото з місця НП
У Києві потяг зійшов з рейок: з'явилися фото з місця НП
У Києві потяг зійшов з рейок: з'явилися фото з місця НП
У Києві потяг зійшов з рейок: з'явилися фото з місця НП
У Києві потяг зійшов з рейок: з'явилися фото з місця НП
У Києві потяг зійшов з рейок: з'явилися фото з місця НП
У Києві потяг зійшов з рейок: з'явилися фото з місця НП

Як писав OBOZREVATEL, у жовтні на Тайвані зійшов із рейок пасажирський потяг. Число жертв досягло 22 осіб.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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