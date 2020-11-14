У Києві поліція пішла на штурм ресторану "Гавана" через роботу в карантин

У Києві поліція була змушена провести штурм в ресторані "Гавана", який проігнорував карантин вихідного дня і спровокував скандал з побиттям правозахисника.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Роман Бочкала, зазначивши, що заклад працював відкрито й навіть надавав можливість бронювати столики через інтеренет (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Карантин вихідного дня не для всіх. Респектабельний ресторан "Гавана" на березі Дніпра вирішив, що може працювати. Це легко видавали вогні, що палали, і запарковані авто. COVID-19, пандемія, всім складно? Не, не чули!" – обурився він.

У Києві заклад "Гавана" працював відкрито, незважаючи на заборону. Facebook Романа Бочкали

Поліція припинила незаконну роботу ресторану "Гавана". Facebook Романа Бочкали

За словами Бочкали, активісти "Стоп корупції" викликали поліцію, проте патрульних в ресторан не пустили, і правоохоронцям довелося викликати підмогу для штурму.

Ситуація ускладнилася ще й тим, що правозахисника, який викликав поліцію, співробітники "Гавани" вдарили в обличчя.

"Аби бути об'єктивним, за час всього рейду – це перший київський ресторан, який порушив карантин", – підкреслив журналіст.

Зрештою, за його словами, поліцейським все ж вдалося припинити роботу ресторану в заборонений період, а всіх порушників правопорядку – затримати.

У ресторані "Гавана" співробітник вдарив правозахисника. Facebook Романа Бочкали

У ресторані "Гавана" поліція була змушена піти на штурм. Facebook Романа Бочкали

"У мене маса питань до карантину вихідного дня. І мені дуже шкода рестораторів. Але важко всім. І якщо не працювати, то всім. Це, принаймні, по-чесному. Є рішення уряду, обгрунтоване МОЗ. І воно повинно виконуватися. Інакше хаос. Нападник на правозахисника "Стоп корупції" вже дає пояснення. Неминучість покарання – найкраща вакцина ", – підсумував Бочкала.

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