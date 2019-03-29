У Києві перестали видавати бебі-бокси: що трапилося

У Києві з березня перестали видавати набори для новонароджених, так звані бебі-бокси. З пологових будинків мам посилають за ними в управління соцзахисту, однак і там їх не вистачає.
Тато народженого 11 березня малюка говорить, що станом на 30 березня бокс вони так і не отримали, пише UBR.ua.
У КМДА повідомили, що заборгували київським сім'ям вже приблизно 1000 наборів. Причина полягає в затримці поставок боксів із боку UNICEF. Відновити видачу міська влада пообіцяла вже з 1 квітня. Бебі-бокси заберуть усі, кому їх не вистачило, а також їх зможуть доставити додому.
Бебі-бокс в Україні
ТСН
"З управління соцзахисту будуть телефонувати всім, кому досі не видали пакет, і запрошуватимуть забрати його. Потрібно буде тільки написати одну заяву", ‒ повідомили в прес-службі Департаменту соцполітики КМДА.
Як писав OBOZREVATEL, в Україні почали продавати бебі-бокси, які видаються новоспеченим матерям безкоштовно. Набори першої необхідності для немовлят пропонують купити за суму від 200 до 1500 гривень.
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