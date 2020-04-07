У Києві натовп із дітьми прийшов до церкви під час карантину. Фотофакт

У Києві 7 квітня, на свято Благовіщення, натовп людей із дітьми пішов до церкви, незважаючи на карантин через поширення коронавірусу COVID-19.

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Величезну кількість киян помітили біля церкви на вулиці Стеценка. Про це написали на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook із посиланням на слова свідка.

"Черга на вулицю, натовп людей з маленькими дітьми і зовсім немовлятами... Що в людей у голові – невідомо", – йдеться у пості.

У Києві натовп з дітьми прийшов до церкви під час карантину

Раніше OBOZREVATEL з власних джерел дізнався, що настоятель Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) заразився коронавірусом – ПЛР-тест дав позитивний результат. Крім нього, захворіли ще четверо ченців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у храмах Житомира 7 квітня зібралося безліч парафіян, які свідомо проігнорували заборону на масові заходи під час карантину через коронавірус.

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