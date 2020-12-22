У Києві натовп підприємців нагрянув на концерт "Вечірнього кварталу". Фото та відео протестів

Біля Палацу "Україна" в Києві, де мав відбутися виступ "Вечірнього кварталу", 22 грудня пройшла акція протесту підприємців.

Також на місце були стягнуті численні сили правоохоронців, які оточили будівлю (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Підприємці зібралися на протест біля Палацу "Україна".

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, правоохоронці пропускали тільки тих, у кого є квиток на концерт. Також, за їхніми словами, на ньому нібито присутній і президент Володимир Зеленський.

Вхід до будівлі Палацу "Україна".

Учасники протесту постійно вмикали пісню "Нас б'ють, ми літаємо", яку Зеленський колись виконував на одному з виступів "Вечірнього кварталу".

ФОПи вимагають дозволити їм працювати в карантин.

Протест ФОПів біля Палацу "Україна".

Організатори мітингу вимагали дозволити підприємцям працювати під час карантину.

Учасники протесту прийшли до Палацу "Україна".

Демонстранти вимагають відповідей від Зеленського.

"Нас хочуть знищити карантином і локдауном. Ви маєте право на підприємницьку діяльність", – цитує їхні слова "Страна".

Правоохоронці оточили Палац "Україна".

Концерт "Вечірнього кварталу" мав початися о 19:00. Також перед будівлею Палацу "Україна" перекупники перепродавали квитки на нього по 500 гривень.

Правоохоронці біля Палацу "Україна".

Через трохи більше години організатори завершили свій протест під Палацом "Україна" і в супроводі поліції відправилися на Майдан Незалежності.

Під час руху колони підприємців утворився затор. Google Maps

Колона учасників акції заблокувала дві смуги руху.

Учасники протесту відправили на Майдан Незалежності.

Нагадаємо, що раніше учасники руху "SaveФОП", яке очолює Сергій Доротич, неодноразово проводили мітинги. Раніше спливла інформація, що за протестами може стояти власник мережі "Епіцентр" Олександр Герега.

Так, на початку грудня демонстранти кілька днів влаштовувала мітинги під будівлею Верховної Ради з вимогою не вводити облік оборотів через касові апарати і програмні РРО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 грудня на Майдані Незалежності в Києві сталисясутички з правоохоронцями, коли вони зачистили площу від наметів, встановлених підприємцями без узгодження.