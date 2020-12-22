У Києві натовп підприємців нагрянув на концерт "Вечірнього кварталу". Фото та відео протестів

Біля Палацу "Україна" в Києві, де мав відбутися виступ "Вечірнього кварталу", 22 грудня пройшла акція протесту підприємців.

Також на місце були стягнуті численні сили правоохоронців, які оточили будівлю (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, правоохоронці пропускали тільки тих, у кого є квиток на концерт. Також, за їхніми словами, на ньому нібито присутній і президент Володимир Зеленський.

Учасники протесту постійно вмикали пісню "Нас б'ють, ми літаємо", яку Зеленський колись виконував на одному з виступів "Вечірнього кварталу".

Організатори мітингу вимагали дозволити підприємцям працювати під час карантину.

"Нас хочуть знищити карантином і локдауном. Ви маєте право на підприємницьку діяльність", – цитує їхні слова "Страна".

Концерт "Вечірнього кварталу" мав початися о 19:00. Також перед будівлею Палацу "Україна" перекупники перепродавали квитки на нього по 500 гривень.

Через трохи більше години організатори завершили свій протест під Палацом "Україна" і в супроводі поліції відправилися на Майдан Незалежності.

Колона учасників акції заблокувала дві смуги руху.

Нагадаємо, що раніше учасники руху "SaveФОП", яке очолює Сергій Доротич, неодноразово проводили мітинги. Раніше спливла інформація, що за протестами може стояти власник мережі "Епіцентр" Олександр Герега.

Так, на початку грудня демонстранти кілька днів влаштовувала мітинги під будівлею Верховної Ради з вимогою не вводити облік оборотів через касові апарати і програмні РРО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 грудня на Майдані Незалежності в Києві сталисясутички з правоохоронцями, коли вони зачистили площу від наметів, встановлених підприємцями без узгодження.