На одному з будинків Києва з'явився заклик про допомогу: робота поліції обурила українців

На вікні одного з будинків у Шевченківському районі Києва невідомий залишив прохання викликати поліцію, проте копи, прибувши на місце, навіть не обшукали приміщення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник проекту dtp.kiev.ua Влад Антонов. Він показав фотографію, зроблену на вулиці Щербаківського, 56.

На шибках вікна за допомогою аркушів паперу хтось зробив великий напис: "Поліцію викличте, будь ласка".

Ілюстрація. Поліція bez-tabu.com.ua

facebook.com/vlad.life

Як розповів Антонов, небайдужі громадяни подзвонили правоохоронцям, однак ті поїхали ні з чим, при цьому навіть не обшукавши квартиру.

"Поліція приїхала, ніхто двері не відкриває. Але сусід сказав, що там хвора жінка розмовляє 4 голосами, і поліція поїхала. Як би це зрозуміло, але обшуку квартири не було й чи є там дитина насправді ніхто не знає", – написав він.

Відзначимо, в коментарях до посту користувачі мережі заявили, що копам варто було б більш детально ознайомиться із ситуацією. "Приїхали, потопталися і поїхали", – обурився один із коментаторів.

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Оболонському районі Києва в ході перевірки документів зловмисники вистрілили в патрульного поліцейського з вогнепальної зброї та зникли.

За посягання на життя співробітника правоохоронного органу зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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