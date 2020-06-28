У Києві на Пішохідному мості помітили мікроавтобус і назвали "еліткою". Відео

Яра Дорош Книга скарг 21:27, 28.06.2020 Оновлено: 21:28, 28.06.2020

У Києві Пішохідним мостом через Дніпро проїхався мікроавтобус.

Відповідний ролик опублікували на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. На відео видно, як між пішоходами та велосипедистами їхало чорне велике авто, усім довелось розходитись (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Звичайні люди по Пішоходному мосту ходять пішки, а "єлітка" – їздить на Renault", – йдеться у дописі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2019 року у Києві на пішохідно-велосипедний міст заїхав автомобіль.

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