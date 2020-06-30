У Києві на парковці утворився "гейзер": вода піднімалась вище даху. Відео

Яра Дорош Книга скарг 15:41, 30.06.2020 Оновлено: 15:41, 30.06.2020

У Києві справжній "гейзер" утворився на парковці супермаркету Novus.

Інцидент трапився на бульварі Дружби Народів. Відповідні відео 30 червня з'явилися на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Новий гейзер утворився на парковці супермаркету Novus на Дружби Народів. Очевидці кажуть, що напір б'є просто з каналізаційного люка", – йдеться у дописі.

На першому відео видно, як краплі води підіймались навіть вище даху супермаркету, на другому ж напір був значно меншим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 26 травня трапився черговий прорив труби з водою, у результаті чого посеред вулиці утворився "фонтан", усе навколо затягнуло парою.

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