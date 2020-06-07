У Києві на набережній 10-річну дівчинку засипало піском

Дарина Дурова Книга скарг 01:26, 8.06.2020

У Києві на Оболонській набережній 10-річну дівчинку під час гри засипало піском. Дитина, яка провела під завалами близько двох хвилин, залишилася живою.

Про це на сторінці у Facebook повідомила журналістка Дар'я Вершиленко. Інцидент трапився 6 червня (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

На Оболонській набережній дитину засипало піском
facebook.com/skuratovskay

"Сидимо на Оболонській набережній. Діти риють траншею. Тут крик. Дівчинка років 10 провалилася. Три чоловіки кинулися рити пісок. Хвилина.

Дивлюся хлопці тягнуть за ногу дівчинку. Кажуть, думали вже все. Дістали синю, але дихає", – написала жінка.

На Оболонській набережній дитину засипало піском
facebook.com/skuratovskay

Судячи з опублікованих кадрів, дівчинку після події госпіталізувала швидка допомога.

На Оболонській набережній дитину засипало піском
facebook.com/skuratovskay
На Оболонській набережній дитину засипало піском
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Вересневе Рівненського району 7 червня відбулася масштабна ДТП із вантажівкою і трьома "легковиками", в результаті якої загинули чотири особи, є постраждалі. Попередньо, одна з жертв аварії – дитина.

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