У Києві на новому мосту тріснуло ще одне скло: відео

У Києві новий пішохідно-велосипедний міст тріснув втретє за два дні після відкриття. Спочатку тріснули два захисні шари, а відтак ще одне скло було пошкоджено після демонтажу уламків.

Причина таких пошкоджень невідома, пише УНН. Очевидці кажуть, що тріщина на склі пішла в той момент, коли на ньому ніхто не стояв.

За словами робітників, які займаються демонтажем пошкодженого скла, такі тріщини не могли утворитися самі.

"Скло було прибито, його просто побили. Скло, яке загартовується за температури 800 градусів – не розбивається. Якщо кидати цеглу або камені – воно не трісне. Але якщо навмисне бити його металом – воно розіб'ється", – повідомив бригадир.

Розбите скло Facebook "Київ Оперативний"

Пошкоджене скло Facebook "Київ Оперативний"

Ще під декількома такими вставками зібралася вода, якої там бути не повинно. Ці ділянки також будуть ремонтувати.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 25 травня відкрили новий міст, який поєднав найпопулярніші туристичні місця столиці.

У Києві 24 квітня встановили завершальний прогін на пішохідно-велосипедному мосту. Остання частина конструкції поєднала Володимирську гірку і Хрещатий парк.

Довкола будівництва нового шляхопроводу спалахнули декілька гучних скандалів. Спочатку низка ЗМІ почала поширювати інформацію про те, що міст суперечить законодавству, оскільки нібито може порушити світову спадщину Софії Київської.

Пізніше швейцарські архітектори заявили, що проект шляхопроводу нібито був узятий із їхніх креслень.

Вартість споруди велосипедно-пішохідного мосту в Києві збільшилася до 419,96 мільйона гривень, що майже удвічі більше запланованої суми.

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