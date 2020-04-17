У Києві на дорозі трапилася масштабна НП: асфальт "пішов" під землю. Фото і відео

Вероніка Ковбасюк Книга скарг 11:57, 17.04.2020 Оновлено: 11:57, 17.04.2020

У Києві, на вулиці Гетьмана, 17 квітня трапився масштабний провал асфальту.

Причиною стала аварія у інженерних мережах ПрАТ "АК "Київводоканал". Про це повідомила пресслужба КМДА на своєму сайті (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Рух транспорту дорогою було обмежено, а місце аварії – огороджено. Працівники "Київводоканалу" вже розпочали ліквідацію аварії. За даними компанії, роботи хочуть завершити до вечора 17 квітня.

У Києві провалився асфальт

А вже згодом розпочнеться відновлення дорожнього покриття на пошкодженій ділянці вулиці Гетьмана.

У Києві провалився асфальт
КМДА

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні у Києві, на вулиці Володимирській, 52, прорвало трубопровід, внаслідок чого посеред вулиці провалився асфальт.

Коментувати
Кияни Книга скарг

Дивіться також

"Помиратимуть до 20 людей на день": вчена дала невтішний прогноз для України через коронавірус

Виносила друга під прицілами: перша жінка-командир ЗСУ розповіла про бої за Мар'їнку

Зачиняйте вікна! Київ затягнуло гаром із Чорнобильської зони

Вогонь перекинувся на ліс: у Києві горів Голосіївський парк

Суд обрав запобіжний захід Чорновол: екснардепку підозрюють у вбивстві