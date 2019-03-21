У Києві на будівництві нового ЖК трапилася НП: є постраждалий

У Києві під час будівництва багатоповерхового будинку зірвалася і впала на автомобіль дерев'яна балка. За попередніми даними, постраждала одна особа.

Інцидент стався на вул. Глибочицька, повідомили в Twitter "Київ Оперативний". На опублікованому записі видно, що впали щонайменше чотири дошки (щоб по дивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кажуть, що під час сильного вітру не можна класти опалубку. Робітники на це забили і ось таке трапилося. На жаль, крім авто, постраждала людина", ‒ пояснили очевидці.

У Києві з будівництва впала конструкція Скріншот "Київ Оперативний"

Схожий випадок стався в Києві у вересні 2018 року. Тоді на будівництві нового ЖК із балкона на жінку впала металева конструкція. Від отриманих травм вона загинула.

Вулиця Глибочицька

Кажуть, що при сильному вітрі, не можна класти опалубку. Робочі на це призабули і ось таке сталося. На жаль, крім авто, постраждала людина. pic.twitter.com/Bc0RuhA6Mv - Київ Оперативний (@KyivOperativ) 20 березня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, у січні на незаконному будівництві впав баштовий кран і заподіяв смертельні травми чоловікові.

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