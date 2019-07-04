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У Києві на акції під Конституційним судом трапилася бійка: є постраждалі

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У Києві на акції проти скасування люстрації під Конституційним судом пройшли сутички. В ході них постраждала одна з учасниць мітингу, голова молодіжної організації "Європейської солідарності" Динара Габібуллаєва.

За словами постраждалих представників "ЄС", нападниками є представники "Національних дружин", пише "Прямий" (дивіться відео в кінці сторінки).

"Відбулися провокації і бійки. Глава нашої молодіжної організації знімає побої в лікарні, тому що на неї напали чоловіки, які чомусь називаються Нацдружинами, Нацкорпусом", – повідомила перша віцеспікерка Ради Ірина Геращенко.

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Мітинг проти скасування люстрації

Мітинг проти скасування люстрації

Учасники акції

Учасники акції

Telegram Нацкорпус

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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