У Києві мітингувальники перекрили міст Метро: відбулись сутички. Відео

У Києві в середу вранці, 8 липня, мітингувальники перекрили міст Метро.

Як повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook, люди вимагали, "щоб їм щось добудували" (аби подивитися відео та фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Міст Метро перекрили протестувальники. Вимагають, щоб їм щось добудували", – йдеться в дописі.

Пізніше у мережі уточнили, що на місце прибув автобус правоохоронців. Також з'явилось відео невеликих сутичок. Проте ще трохи згодом з'ясувалося, що рух мостом Метро відновили, а правоохоронці стримували мітингувальників на тротуарі.

У Києві мітингувальники перекрили міст Метро LB.ua

У Києві мітингувальники перекрили міст Метро LB.ua

У Києві мітингувальники перекрили міст Метро Facebook/Київ оперативний

Водночас журналісти LB.ua дізналися, що міст перекривали люди, які протестували через недобудов біля станції метро "Деміївська" та в інших районах Києва. Вони ходили нерегульованим пішохідним переходом. Протестувальників було близько 70 осіб.

Зазначається, що деякі мітингувальники вимагали вирішити проблему з ЖК "Деміївській квартал", який є однією із забудов підприємця Анатолія Войцеховського.

Допис у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці під Київською міською державною адміністрацією 6 липня вийшли на черговий мітинг інвестори банку "Аркада".