У Києві мітингувальники перекрили міст Метро: відбулись сутички. Відео
У Києві мітингувальники перекрили міст Метро. LB.ua
У Києві в середу вранці, 8 липня, мітингувальники перекрили міст Метро.
Як повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook, люди вимагали, "щоб їм щось добудували" (аби подивитися відео та фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Міст Метро перекрили протестувальники. Вимагають, щоб їм щось добудували", – йдеться в дописі.
Пізніше у мережі уточнили, що на місце прибув автобус правоохоронців. Також з'явилось відео невеликих сутичок. Проте ще трохи згодом з'ясувалося, що рух мостом Метро відновили, а правоохоронці стримували мітингувальників на тротуарі.
У Києві мітингувальники перекрили міст Метро LB.ua
У Києві мітингувальники перекрили міст Метро LB.ua
У Києві мітингувальники перекрили міст Метро Facebook/Київ оперативний
Водночас журналісти LB.ua дізналися, що міст перекривали люди, які протестували через недобудов біля станції метро "Деміївська" та в інших районах Києва. Вони ходили нерегульованим пішохідним переходом. Протестувальників було близько 70 осіб.
Зазначається, що деякі мітингувальники вимагали вирішити проблему з ЖК "Деміївській квартал", який є однією із забудов підприємця Анатолія Войцеховського.
Допис у мережі Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці під Київською міською державною адміністрацією 6 липня вийшли на черговий мітинг інвестори банку "Аркада".