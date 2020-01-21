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21 січня • оновлено в 17:42
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"Ви у мене в гостях!" У Києві маршрутник накинувся на дитину. Відео

2.4т
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У маршрутці Києва трапився конфлікт між водієм і підлітком, який зайшов у транспорт із мінівелосипедом.

Чоловік накинувся на хлопчика, застосовуючи фізичну силу і змушуючи його вийти з автобуса. Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Виходь, я сказав, не маєш права!" – закричав водій. Підліток відповів, що за правилами він може зайти з таким транспортним засобом. Водій же заявив, що той забруднить інших пасажирів.

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У Києві маршрутник накинувся на дитину

У Києві маршрутник накинувся на дитину

Скріншот із відео

"Викочуй давай! Ви у мене в гостях. Не поїдеш ти зі мною!" – завівся чоловік. Пасажири при цьому закликали його дати дитині спокій.

Суперечка спалахнула і в мережі. У коментарях під відео користувачі розділилися на 2 табори. Одні заявили, що водій правий, оскільки велосипед потрібно перевозити в чохлі.

Інші ж обурилися хамством чоловіка. "Тобто, з "кравчучками" по ногах можна, а дитині з маленьким великом не можна?", "Батькові б цього підлітка тепер особисто розповісти водію про правила поведінки з дітьми", "Водієві шкода провезти хлопчика з велосипедом у порожньому автобусі? А онука свого теж вигнав би?", "Які у нас люди злі й байдужі", "Це знаменитий чорт зі 115-го, найбільш неадекватний на маршруті. Часто таке влаштовує на рівному місці", – написали в коментарях.

"Ви у мене в гостях!" У Києві маршрутник накинувся на дитину. Відео
"Ви у мене в гостях!" У Києві маршрутник накинувся на дитину. Відео
"Ви у мене в гостях!" У Києві маршрутник накинувся на дитину. Відео
"Ви у мене в гостях!" У Києві маршрутник накинувся на дитину. Відео
"Ви у мене в гостях!" У Києві маршрутник накинувся на дитину. Відео
"Ви у мене в гостях!" У Києві маршрутник накинувся на дитину. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві водій маршрутки, яка прямувала від станції метро "Лісова" до Чернігова, накинувся на учасника Революції Гідності та інваліда війни 3 групи, який хотів скористатися правом пільгового проїзду.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
маршрутка водій маршрутки
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Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
Два сэлюка посрались в маршрутке Цэ головнановына !!! славаукраини!!
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