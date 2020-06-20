У Києві мальовничу територію перетворили на звалище сміття. Фото
У Києві на Осокорках територію між двома озерами Небреж і Тагле перетворили на сміттєзвалище.
Відповідні фото опублікував в Facebook Євген Василенко. На них зафіксовано, як з мікроавтобуса викидають прострочені овочі і фрукти разом з упаковками (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).
"Озера на Осокорках – територія, яку намагаються зробити ландшафтним заповідником. Територія, яка є зоною охоронюваних ландшафтів. Гори сміття тільки збільшуються. Ось, наприклад, викидають з машини прострочені овочі-фрукти разом з упаковками", – написав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому між озерами Вирлиця і Тягле зняли на фото величезні купи сміття. Мережа розлютила така ситуація, користувачі почали активно коментувати знімки.