У Києві мальовничу територію перетворили на звалище сміття. Фото

Юрій Сергієнко Книга скарг 16:25, 20.06.2020 Оновлено: 16:29, 20.06.2020

У Києві на Осокорках територію між двома озерами Небреж і Тагле перетворили на сміттєзвалище.

Відповідні фото опублікував в Facebook Євген Василенко. На них зафіксовано, як з мікроавтобуса викидають прострочені овочі і фрукти разом з упаковками (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Територію біля озер на Осокорках перетворили на сміттєзвалище
Facebook Євгенія Василенко

"Озера на Осокорках – територія, яку намагаються зробити ландшафтним заповідником. Територія, яка є зоною охоронюваних ландшафтів. Гори сміття тільки збільшуються. Ось, наприклад, викидають з машини прострочені овочі-фрукти разом з упаковками", – написав він.

Територію біля озер на Осокорках перетворили на сміттєзвалище
Facebook Євгенія Василенко
Територію біля озер на Осокорках перетворили на сміттєзвалище
Facebook Євгенія Василенко
Територію біля озер на Осокорках перетворили на сміттєзвалище
Facebook Євгенія Василенко
Територію біля озер на Осокорках перетворили на сміттєзвалище
Google Maps
Територію біля озер на Осокорках перетворили на сміттєзвалище
Facebook Євгенія Василенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому між озерами Вирлиця і Тягле зняли на фото величезні купи сміття. Мережа розлютила така ситуація, користувачі почали активно коментувати знімки.

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