У Києві мальовничу територію перетворили на звалище сміття. Фото

У Києві на Осокорках територію між двома озерами Небреж і Тагле перетворили на сміттєзвалище.

Відповідні фото опублікував в Facebook Євген Василенко. На них зафіксовано, як з мікроавтобуса викидають прострочені овочі і фрукти разом з упаковками (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Територію біля озер на Осокорках перетворили на сміттєзвалище Facebook Євгенія Василенко

"Озера на Осокорках – територія, яку намагаються зробити ландшафтним заповідником. Територія, яка є зоною охоронюваних ландшафтів. Гори сміття тільки збільшуються. Ось, наприклад, викидають з машини прострочені овочі-фрукти разом з упаковками", – написав він.

Територію біля озер на Осокорках перетворили на сміттєзвалище Facebook Євгенія Василенко

Територію біля озер на Осокорках перетворили на сміттєзвалище Facebook Євгенія Василенко

Територію біля озер на Осокорках перетворили на сміттєзвалище Facebook Євгенія Василенко

Територію біля озер на Осокорках перетворили на сміттєзвалище Google Maps

Територію біля озер на Осокорках перетворили на сміттєзвалище Facebook Євгенія Василенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому між озерами Вирлиця і Тягле зняли на фото величезні купи сміття. Мережа розлютила така ситуація, користувачі почали активно коментувати знімки.