У Києві купили кавун із нітратами у 100 разів вище норми: в мережі розгорілася суперечка

Президент хокейного клубу "Кривбас" Олександр Шевченко поскаржився, що на Столичному ринку продають кавуни, в яких зашкалює вміст нітратів.

Відповідне фото результатів виміру він опублікував на своїй сторінці в Facebook 6 липня (щоб подивитися його, доскрольте до кінця новини).

На знімку видно, що нітратомір показує "надмірний" вміст нітратів – 570 мг на кг за норми в 60.

"Сьогодні заїхав дорогою додому на Столичний ринок і купив два кавуни. З появою дітей вдома з'явився нітратомір. Результат ви бачите на фото. На будь-якому ринку, наскільки я розумію, має бути лабораторія і різне лайно продаватися там не повинно? Чи повинно? Чи 1000 грн і можна радіоактивними ягодами торгувати? Тепер головне – там стоїть фура, в якій залишилося відсотків 10 кавунів. Все інше ви вже їсте або з'їли. Загалом таким лайном ми годуємо своїх дітей і себе травимо. Дивно, що коронавірус взагалі прижився в нашій популяції", – написав Шевченко.

Кавун із дуже високим вмістом нітратів Facebook Олександра Шевченка

При цьому деякі користувачі наголосили, що нітратоміри є "марними".

"Цей прилад – найбільш марна річ, яку можна купити за гроші", – зазначив Валерій Ільченко.

Реакція користувачів Facebook Олександра Шевченка

На запитання автора фото про те, що в двох кавунах показники нітратоміра різні, йому відповіли, що це може бути обумовлено різною щільністю продуктів.

Реакція користувачів Facebook Олександра Шевченка

У підсумку Шевченко вирішив, що віддасть покупку на аналіз в лабораторію.

Реакція користувачів Facebook Олександра Шевченка

Деякі користувачі навіть не здивувалися таким показникам у ранньому кавуні і порадили не купувати їх раніше серпня: "Ранній кавун завжди на нітратах. Кавуни визрівають у нормальних умовах в середині-наприкінці серпня", "Кавуни раніше серпня купувати не можна".

Реакція користувачів Facebook Олександра Шевченка

Facebook Олександра Шевченка

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