Головна Новини
Мова Язык
Lady City

/ Книга скарг

У Києві голова дільничної виборчої комісії прийшов на роботу п'яним

2.1т Читати матеріал російською

У Києві голова дільничної виборчої комісії (ДВК) прийшов на дільницю проведення позачергових виборів в Раду п'яним. У його крові зафіксували більше двох проміле алкоголю.

На нього склали адмінпротокол, повідомили на сторінці поліції Києва в Facebook. Уточнюється, що мова йде про дільницю в Дніпровському районі.

"Надійшло повідомлення, що глава дільничної виборчої комісії перебуває в нетверезому стані. Працівники патрульної поліції провели тест на драгері, який показав 2,33 проміле", – уточнили правоохоронці.

Новини
В Україні проходять парламентські вибори: всі подробиці онлайн

За це чоловікові загрожує штраф від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів (від 51 до 85 грн).

Вибори (ілюстрація)

Вибори (ілюстрація)

Українська правда

Як писав OBOZREVATEL, в неділю, 21 липня, в Україні проходять позачергові вибори до Верховної Ради. Проголосувати можуть тільки громадяни України, які на день їх проведення досягли 18 років. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 і працюватимуть до 20:00.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
3
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Mild Heir
Mild Heir
Так все-таки в крові, чи на драгері?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Макарский Александр
Макарский Александр
Треба его самого в Раду. Настоящий,щирый украинец-цеевропеец козацкого роду
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2

Блоги / думки

ads pixel