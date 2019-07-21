У Києві голова дільничної виборчої комісії прийшов на роботу п'яним

У Києві голова дільничної виборчої комісії (ДВК) прийшов на дільницю проведення позачергових виборів в Раду п'яним. У його крові зафіксували більше двох проміле алкоголю.

На нього склали адмінпротокол, повідомили на сторінці поліції Києва в Facebook. Уточнюється, що мова йде про дільницю в Дніпровському районі.

"Надійшло повідомлення, що глава дільничної виборчої комісії перебуває в нетверезому стані. Працівники патрульної поліції провели тест на драгері, який показав 2,33 проміле", – уточнили правоохоронці.

За це чоловікові загрожує штраф від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів (від 51 до 85 грн).

Вибори (ілюстрація) Українська правда

Як писав OBOZREVATEL, в неділю, 21 липня, в Україні проходять позачергові вибори до Верховної Ради. Проголосувати можуть тільки громадяни України, які на день їх проведення досягли 18 років. Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 і працюватимуть до 20:00.

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