У Києві гаряча вода залила чотири поверхи житлового будинку. Відео

У Києві через прорив гарячої води затопило чотири поверхи житлового будинку на вулиці Вузівська, 4.

Як повідомив Telegram-канал KIEVMAP, інцидент стався в першому корпусі будинку в день, коли в квартири повинні були дати тепло (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Включили опалення, а таке відчуття, що воду... Всі квартири залиті гарячою водою, техніка й меблі зіпсовані", – зазначили автори каналу.

У Києві гаряча вода затопила будинок Скрин відео

Одна з постраждалих показала наслідки НП на відео. Вона розповіла, що вода лилася зі стелі всюди, затопивши навіть шафу та речі в ній.

Патьоки на стіні Скрин відео

Стеля в одній із постраждалих квартир Скрин відео

Відео потопу. Джерело – KIEVMAP:

Повідомлення KIEVMAР. Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вагон потяга Харків – Київ "Укрзалізниці" залило водою посеред ночі, через що пошкодилися особисті речі пасажирів.