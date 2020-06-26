У Києві ветеранку не пустили в автобус за посвідченням УБД: він поїхав пустим

Ветеранку війни на Донбасі Ксенію Пантєлєєву не впустили до одного з міських автобусів Києва, відмовивши їй у пільговому проїзді за посвідченням учасника бойових дій.

Крім того, кондукторка заявила, що в салоні нібито має бути не більше одного пасажира і пропустила лише дівчину, яка сплатила за проїзд. Про прикрий інцидент Пантєлєєва розповіла на особистій сторінці у Facebook.

"Только один человек", – вимовила вона ці солодкі слова крізь маску під носом, не зводячи погляду з мого посвідчення УБД. "Девушка, проходите", – додала вона дівчині, яка стояла позаду та дістала гроші на проїзд. Поки я офігєвала від такого "природнього відбору (чи все ж дискримінації) за УБДшною ознакою", автобус швиденько із порожнім салоном поїхав розбитими дорогами Києва", – згадує захисниця.

За словами Пантєлєєвої, ця ж сама кондукторка автобусу №32 ще вранці пропустила у нього стільки пасажирів, що він був ущерть переповнений.

"І мене вона пам'ятає, бо дуже не любить, коли я не сплачую 8 гривень, що сховаються у її руцях з чорним брудом під нігтями. Тьотю, я завтра теж їду, якщо що. Карантин, вже не смішно. Не ахаха. Мовчу ще про е-квиток. Що ви там, халявщики з УБД? Як почуваєтеся? Так само ущєрбно, як я зараз, бо йду пішки з роботки?" – обурилася дівчина.

У коментарях під дописом багато патріотів та учасників бойових дій на сході України вказали на неприпустиму поведінку кондукторки та зазначили, що з нею неодмінно слід провести виховну бесіду.

"То не тьотя, то гадюка", "Це несправедливість і неподобство", "Можу якось приїхати, допомогти, хлопців ще прихопити, муніципальну варту покличемо. Потрібно все провернути гарно, як розвідка ДШВ, і покарати в*тників", "От тварючка", – пишуть люди.

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