У Києві дітей застали за небезпечною розвагою на даху багатоповерхівки

У Святошинському районі Києва групу підлітків застали за небезпечною розвагою. Вони бігали по даху багатоповерхового будинку, де не було огорож.

Фотографії багатоповерхівки на бульварі Кольцова, 15 опублікувала Юлія Булгакова в спільноті "Борщагівка" у Facebook.

На оприлюднених знімках видно, що діти сидять і лежать на самому краю даху. За словами очевидиці, вона зателефонувала в поліцію, але щонайменше 50 хвилин після виклику діти продовжували гратися на даху.

Facebook "Борщагівка"

Крім небезпеки власного падіння, діти ризикують обірвати дроти, які тягнуться над дахом.

Facebook "Борщагівка"

"Дивлячись у вікно, у мене серце стискається. Адже це підлітки, діти. Граються на даху 9 поверху. Там навіть немає огорож", – написала свідок.

Як писав OBOZREVATEL, у вересні в Києві дві неповнолітні дівчини гуляли по даху дев'ятиповерхового будинку. Одна з них бігала, стрибала та звішувала ноги, ризикуючи впасти.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся