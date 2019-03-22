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У Києві через вітер дерева впали на авто: фото з місця НП

1.6тЧитати матеріал російською

У Києві 22 березня через сильний вітер у кількох районах просто на машини впали дерева. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Інциденти трапилися у Подільскому районі на вул. Копилівській і Печерському на вул. Івана Кудрі, повідомили в групі "Київ Оперативний" у Facebook.

"У Києві та області знову піднявся вітер. Будьте уважні, не залишайте свої авто під деревами, щоб не було, як на фото", ‒ підписали знімки в соцмережі.

У Києві вітром звалило дерева

У Києві вітром звалило дерева

Facebook "Київ Оперативний"

У Києві вітром звалило дерева

У Києві вітром звалило дерева

Facebook "Київ Оперативний"

У Києві вітром звалило дерева

У Києві вітром звалило дерева

Facebook "Київ Оперативний"

Раніше подібна ситуація в столиці була 10 березня, коли сильний ураганний вітер звалив кілька дерев на машини.

Як писав OBOZREVATEL, 11 березня через ураганний вітер в декількох районах міста з коренем вирвало дерева, погнуло стовпи і відірвало дахи. Від наслідків негоди постраждали як мінімум дві людини і кілька автомобілів.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Хохлосранов Алексей
Хохлосранов Алексей
Это все Россия и лично Путин.
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