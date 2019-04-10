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У Києві через листівки із Зеленським затримали активіста: суд ухвалив рішення

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Суд виправдав Леоніда Овчаренка, який був затриманий у Києві за листівки проти кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Також активісту інкримінували злісну протидію поліції. 10 квітня з нього зняли всі обвинувачення, повідомили на сторінці "Відсіч" у Facebook. Овчаренка відпустили із зали засідань суду.

"Суд закрив провадження через відсутність складу адміністративного порушення. У наших листівках суддя не побачив жодної агітації", — пояснили у громадському об'єднанні.

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Леонід Овчаренко

Леонід Овчаренко

Скріншот "Відсіч"

Нагадаємо, що Овчаренка затримали 7 квітня. Було задіяно 15 поліцейських. Леоніда силою винесли на руках у машину і доправили до райвідділу.

Затримання Овчаренка

Затримання Овчаренка

Як писав OBOZREVATEL, затримання Овчаренка викликало великий резонанс у суспільстві. Дехто звинуватив поліцію у перевищенні повноважень.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Тримайтеся хлопці.
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