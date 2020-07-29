У Києві біля Ради провалилася дорога. Фото і відео

Вероніка Ковбасюк Книга скарг 13:00, 29.07.2020 Оновлено: 13:00, 29.07.2020

У Києві біля будівлі Верховної Ради України у середу, 29 липня, трапився прорив трубопроводу, внаслідок чого на дорозі утворилася велика яма.

Про це написала пресслужба КП ШЕУ Печерського району КК "Київавтодор" на своїй сторінці у Facebook. У мережі з'явилися фото та відео з місця НП (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що аварія в інженерних мережах ПрАТ "АК"Київводоканал" призвела до пошкодження дорожнього покриття на вулиці Михайла Грушевського, 20, біля повороту на вулицю Шовковичну. В результаті аварії на проїжджій частині утворився провал.

У Києві біля Ради провалилася дорога
КП ШЕУ Печерського району КК "Київавтодор"
У Києві біля Ради провалилася дорога
КП ШЕУ Печерського району КК "Київавтодор"

"Наразі балансоутримувач інженерних мереж повідомлений, та плануються ремонтні роботи з ліквідації даної ситуації", – йдеться у дописі.

У Києві біля Ради провалилася дорога
КП ШЕУ Печерського району КК "Київавтодор"
Пост у мережі
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві справжній "гейзер" утворився на парковці супермаркету Novus. Інцидент трапився на бульварі Дружби Народів.

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