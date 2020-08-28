У Києві біля метро "Вокзальна" виросла величезна черга. Фото і відео "затору"

У Києві у п'ятницю, 28 серпня, під час карантину спостерігались величезні черги до входу на станцію метро "Вокзальна".

Одне із фото опублікували на сторінці "Київ оперативний" у Facebook, чимало відео та знімків із місця подій почали ширитися соцмережами (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Водночас заступниця директора КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон у коментарі "Укрінформу" пояснила, що "Вокзальна" працювала у звичайному режимі, а черги пов'язані з приїздом до столиці людей з передмість.

У столиці перед станцією метро зібрався "затор" із людей у час карантину

"Станція працює у звичайному режимі, ескалатори, поїзди також працюють у звичайному режимі. Поїхало передмістя, приїхали електрички. І скоро 1 вересня, люди купують проїзні квитки, розбираються з оплатою QR-коду, оскільки був карантин і багато людей з весни не були в Києві. Плюс тримають дистанцію одне з одним. Тобто, поїхало передмістя, і це ситуація осіннього пасажиропотоку", – пояснила вона.

У Києві біля метро "Вокзальна" виросла величезна черга

За її словами, вранці у київському метро обмежують вхід лише на три станції залежно від пасажиропотоку: "Чернігівську", "Лісову", "Святошин".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 28 серпня вже 12 719 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.