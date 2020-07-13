У Києві автобус "розсипався" прямо на дорозі. Відео

У Києві 13 липня автобус №101 (вул. Милославська – ст. м. "Почайна") "розсипався" просто на дорозі.

У транспортного засобу відвалилась одна з деталей. Інцидент трапився на вулиці Миколи Закревського, написали на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кращому транспорту в Києві бути. Зранку на Закревського у кращого транспорту, що здійснює перевезення пасажирів за маршрутом №101, щось відірвалося. Добре, що не колеса, як це часто буває у маршруток", – йдеться у дописі.

Допис у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Києві в одного із маршрутних автобусів відпало колесо з частиною осі. Воно полетіло на тротуар та ледь не травмувало людину.