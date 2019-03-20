У гімназії Києва дитину побили "за їжу": що відомо

У Києві в гімназії №191 шестикласника через їжу побили інші учні. За словами матері потерпілого Олександри Качан, подібні напади траплялися неодноразово і з різними дітьми.

Про це Качан написала у групі "Батьки SOS" у Facebook. Вона уточнила, що дитина тривалий час просила гроші, бо нібито не наїдалася. Насправді продукти відбирали однолітки.

"Друзів мого сина тримали і не пускали на допомогу, поки інші його били. В останні дні відмовлявся ходити до школи, просив дати гроші на їжу, бо бутербродами не наїдається. Тепер зрозуміло, чому", — написала Качан.

Гімназія 191 Google-карти

Жінка повідомила, що має намір звертатися в поліцію і знімати побої.

Як писав OBOZREVATEL, за 19 березня у Києві троє учнів отримали травми під час бійки в різних навчальних закладах.

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