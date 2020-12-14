У Держкосмічному агентстві показали "крах" заводу "Арсенал": Кличка просять втрутитися

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
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Кличка попросили звільнити директора заводу «Арсенал»

Державне космічне агентство України (ДКА) попросило мера Києва Віталія Кличка затвердити звільнення Ігоря Волощука з посади директора державного заводу "Арсенал".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив новопризначений в.о. глави ДКА, юрист Михайло Лев. Адвокат також опублікував копію звернення. У документі вказується, що причина звільнення Волощука – податковий борг "Арсеналу".

Копія документа

Лев указав на неефективність роботи "Арсеналу". Він розповів, що 2005 року на заводі працювало 3285 осіб, виручка за рік склала $165 млн (близько 467 млн грн), прибуток – $535 тисяч (більше 15 млн грн у цінах 2020-го). 2020 року на підприємстві залишилося 206 осіб, виручка за 9 місяців поточного року склала $260 тисяч, а збиток – $422 тисяч.

"У 2004 році основний вид продукції – оборонні та космічні машини. У 2020-му – дерев'яна тара", – написав Лев.

За його словами, Волощук – "це символ десятка кримінальних проваджень, найвищого будинку Києва, який спотворив місто (побудовано на ділянці заводу "Арсенал"вул. Кловський узвіз, 7а), і доведення фактично до банкрутства підприємства, яке проіснувало майже 300 років".

Facebook / Михайло Лев

Лев заявив, що Волощук повинен понести відповідальність у межах кримінальних проваджень за скоєні щодо держави злочини.

Додамо, "Арсенал" – державне підприємство військово-промислового комплексу України. Входить до переліку компаній, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки країни. Завод виготовляв продукцію для ДКА.

Скриншот
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Офісі президента розглядають можливість одночасного звільнення міністра оборони Андрія Тарана і начальника Генерального штабу ЗСУ Руслана Хомчака.

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