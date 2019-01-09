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''У бургери не наплювали?'' Всесвітньо відома мережа фаст-фудів оскандалилася ''матюками'' в Раді

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Жителі Києва доставили їжу, замовлену в мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's, із дивними написами на упаковці.

Про це на сторінці у Facebook повідомила Мелані Подоляк, супроводивши пост відповідним знімком. Як уточнила вона, замовлення робила разом із колегами, працюючи у Верховній Раді.

"Якщо це криптичне послання було направлене на якихось конкретних працівників, то ви кажіть. Хоч у бургери не наплювали?" — пожартувала вона.

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''У бургери не наплювали?'' Всесвітньо відома мережа фаст-фудів оскандалилася ''матюками'' в Раді

facebook.com/podolyakmel

Звернувшись за роз'ясненнями щодо нецензурних написів до співробітників служби доставки і мережі фаст-фуду, вона з'ясувала, що на коробках і пакетиках із їжею працівник, що оформляє доставку, залишив останні символи закінчення коду замовлення — "XYU".

У коментарях Подоляк поділилася фотографією.

''У бургери не наплювали?'' Всесвітньо відома мережа фаст-фудів оскандалилася ''матюками'' в Раді

facebook.com/podolyakmel

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"Безцінний кейс із кризових комунікацій. Ці чудові три букви — закінчення коду замовлення. Людина, яка працює в "Маці", пише ті коди машинально... Як сказала мені співробітниця "у нас одна половина відділу посивіла від стресу, а та, яка не посивіла, просто ще не чула про цей випадок".

"Жесть дня", "Ого!" "Сподіваюся, це не назва того, що вони туди поклали", "Ця історія зробила мій день, точно на мільйон!" "Їжте, не обляпайтеся, і не забувайте, як вас люблять", "Я б не ризикнула їсти", — пишуть користувачі мережі під постом.

''У бургери не наплювали?'' Всесвітньо відома мережа фаст-фудів оскандалилася ''матюками'' в Раді
''У бургери не наплювали?'' Всесвітньо відома мережа фаст-фудів оскандалилася ''матюками'' в Раді
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''У бургери не наплювали?'' Всесвітньо відома мережа фаст-фудів оскандалилася ''матюками'' в Раді
''У бургери не наплювали?'' Всесвітньо відома мережа фаст-фудів оскандалилася ''матюками'' в Раді
''У бургери не наплювали?'' Всесвітньо відома мережа фаст-фудів оскандалилася ''матюками'' в Раді
''У бургери не наплювали?'' Всесвітньо відома мережа фаст-фудів оскандалилася ''матюками'' в Раді
''У бургери не наплювали?'' Всесвітньо відома мережа фаст-фудів оскандалилася ''матюками'' в Раді
''У бургери не наплювали?'' Всесвітньо відома мережа фаст-фудів оскандалилася ''матюками'' в Раді
''У бургери не наплювали?'' Всесвітньо відома мережа фаст-фудів оскандалилася ''матюками'' в Раді
''У бургери не наплювали?'' Всесвітньо відома мережа фаст-фудів оскандалилася ''матюками'' в Раді
''У бургери не наплювали?'' Всесвітньо відома мережа фаст-фудів оскандалилася ''матюками'' в Раді

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві кафе потрапило у скандал із відомим фотографом, якого один із співробітників послав "на три букви".

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
скандалифотографиикурйозMcDonald's
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