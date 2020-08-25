У будівлі СБУ демонтували і розбили плиту з іменами загиблих Героїв. Фото

Вікторія Довгань Книга скарг 14:45, 25.08.2020 Оновлено: 15:58, 25.08.2020

У холі Центру спеціальних операцій Служби безпеки України "Альфа" в Києві розбили меморіальну дошку з іменами загиблих Героїв спецслужби. Це трапилося під час її демонтажу.

Як написав на своєму Telegram-каналі політтехнолог Тарас Березовець, відповідне розпорядження надійшло від нового керівництва "Альфи", яке вирішило замінити емблему, девіз і плиту з прізвищами полеглих воїнів на більш нейтральну інсталяцію.

Початковий вид панно в будівлі ЦСО СБУ "Альфа"
Telegram-канал BEREZOVIEW
Інсталяція після реконструкції
Telegram-канал BEREZOVIEW

"Було – стало. На початку серпня в холі ЦСО СБУ "Альфа" на Великій Васильківській було демонтовано емблему, девіз і плиту з вибитими на ній прізвищами загиблих співробітників спецслужби. Але новому керівництву "Альфи" це не подобалося, і тому символіка СБУ була замінена на нейтральну релігійну Оранту. Під час демонтажу плиту з прізвищами загиблих воїнів розбили", – зазначив автор допису.

Розбита меморіальна плита з іменами загиблих співробітників СБУ
Telegram-канал BEREZOVIEW

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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