"Цікаво, а самі таке їдять?" Киян обурив масовий продаж гнилих фруктів на вулиці

У Дарницькому районі Києва, біля універсаму "Позняки", помітили кошики з гнилими овочами, виставлені, ймовірно, на продаж.

У ящиках у жахливому стані лежали хурми. Про ситуацію повідомив киянин В'ячеслав Ткаченко на сторінці "Позняки Осокорки Харківський – житлові масиви Дарницького р-ну м. Києва" в Facebook.

"Біля ун."Позняки" (Фуршет). Налітай, поспішай! Жесть", – коротко написав він.

Киян обурив масовий продаж гнилих фруктів на вулиці Facebook/В'ячеслав Ткаченко

Користувачі мережі почали гнівно коментувати ситуацію.

"Дивно, зазвичай обрізають і роблять смузі", "Нагодувати продавця цієї гниллю", "Як таке людям можна всовувати?", "І народ купує, щоб ніхто не сумнівався...", "І табличка "Якщо не купите – викину" , "А ті хто продають... Цікаво, самі це їдять?" – написали вони.

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Коментарі користувачів Скріншот

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві гіпермаркет відомої мережі "Ашан", що на проспекті Академіка Глушкова, звинуватили в тому, що там продавали хліб з волоссям всередині.

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