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7 лютого • оновлено в 09:05
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"Цікаво, а самі таке їдять?" Киян обурив масовий продаж гнилих фруктів на вулиці

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У Дарницькому районі Києва, біля універсаму "Позняки", помітили кошики з гнилими овочами, виставлені, ймовірно, на продаж.

У ящиках у жахливому стані лежали хурми. Про ситуацію повідомив киянин В'ячеслав Ткаченко на сторінці "Позняки Осокорки Харківський – житлові масиви Дарницького р-ну м. Києва" в Facebook.

"Біля ун."Позняки" (Фуршет). Налітай, поспішай! Жесть", – коротко написав він.

Киян обурив масовий продаж гнилих фруктів на вулиці

Киян обурив масовий продаж гнилих фруктів на вулиці

Facebook/В'ячеслав Ткаченко

Користувачі мережі почали гнівно коментувати ситуацію.

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"Картина не для людей зі слабкими нервами": у Києві відомий супермаркет потрапив у скандал

"Дивно, зазвичай обрізають і роблять смузі", "Нагодувати продавця цієї гниллю", "Як таке людям можна всовувати?", "І народ купує, щоб ніхто не сумнівався...", "І табличка "Якщо не купите – викину" , "А ті хто продають... Цікаво, самі це їдять?" – написали вони.

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

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Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

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Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

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Пост в мережі

Пост в мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві гіпермаркет відомої мережі "Ашан", що на проспекті Академіка Глушкова, звинуватили в тому, що там продавали хліб з волоссям всередині.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Придурки!!!!!!!!!! Где вы там увидели ценники и продавца? Это выставили, чтобы брали бесплатно, вместо того, чтобы выбрасывать.
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Чому нi в корыте? К корыту свиньи более привыкшие
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5
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Уууу, смакота!
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2
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