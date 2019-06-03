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"Центр поплив": у Києві через прорив труби затопило вулицю

1.2тЧитати матеріал російською

У центрі Києва прорвало тепломережу, в результаті чого вода затопила вулицю неподалік станції метро "Олімпійська".

З ями посеред вулиці бив невеликий "фонтан" води. Відео з місця НП опублікували в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Центр пливе. В "Київтеплоенерго" кажуть, що аварія трапилася після проведення гідравлічних випробувань", – уточнили в соцмережі.

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Вода б'є з асфальту

Вода б'є з асфальту

Скріншот "Київ Оперативний"

Машини у воді

Машини у воді

Скріншот "Київ Оперативний"

Вода залила вул. Ділову через пошкодження магістрального трубопроводу. Поламана мережа відключена і відновить роботу після усунення причини.

Вул. Ділова в Києві

Вул. Ділова в Києві

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у Києві біля станції метро "Чернігівська" 6 травня через прорив каналізації затопило трамвайні колії. Аварія призвела до блокування одразу чотирьох маршрутів.

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Місце
УкраїнаКиїв
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Юг Руси
Юг Руси
Обозранцы! Вы что? Где ваш "патриотизм"? Такое может случиться только в России! Зачем вы свидомому бидлу такое показываете?
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леня зе
леня зе
устала труба
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