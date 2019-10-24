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24 жовтня • оновлено в 22:59
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"Цей світ не врятувати": гіпермаркет Києва звинуватили в знущанні над тваринами

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В одному з гіпермаркетів мережі "Епіцентр" у Києві помітили живих папуг у маленьких коробках, поставлених одна на іншу.

Відповідні знімки з'явилися на Instagram-сторінці UAnimals. Користувачів мережі обурив інцидент і вони почали масово писати представникам компанії.

При цьому в пості повідомляється, що таким чином магазин продає птахів, "а працівники абсолютно спокійно розповідають про "брак" при транспортуванні".

Ілюстрація. Епіцентр

Ілюстрація. Епіцентр

tarakan.org.ua

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"Цей світ не врятувати": гіпермаркет Києва звинуватили в знущанні над тваринами

instagram.com/uanimals.official

"Цей світ не врятувати": гіпермаркет Києва звинуватили в знущанні над тваринами

instagram.com/uanimals.official

Коментатори в свою чергу розповіли, що прес-служба "Епицентра" відповіла на їх повідомлення, заявивши, що так папуг лише транспортують із розплідника в Київській області. Дорога нібито займає 2 години.

Інші не повірили цьому, вказавши на те, що птахи в тісних коробках сфотографовані вже в торговому залі. "Цей світ не врятувати", – обурилася одна з користувачок.

"Цей світ не врятувати": гіпермаркет Києва звинуватили в знущанні над тваринами

Скріншот

"Цей світ не врятувати": гіпермаркет Києва звинуватили в знущанні над тваринами

Скріншот

"Цей світ не врятувати": гіпермаркет Києва звинуватили в знущанні над тваринами

Скріншот

"Цей світ не врятувати": гіпермаркет Києва звинуватили в знущанні над тваринами

Скріншот

"Цей світ не врятувати": гіпермаркет Києва звинуватили в знущанні над тваринами

Скріншот

"Цей світ не врятувати": гіпермаркет Києва звинуватили в знущанні над тваринами

Скріншот

"Цей світ не врятувати": гіпермаркет Києва звинуватили в знущанні над тваринами

Скріншот

"Цей світ не врятувати": гіпермаркет Києва звинуватили в знущанні над тваринами

Скріншот

"Цей світ не врятувати": гіпермаркет Києва звинуватили в знущанні над тваринами

Скріншот

"Цей світ не врятувати": гіпермаркет Києва звинуватили в знущанні над тваринами

Скріншот

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, супермаркет відомої мережі "Фуршет" у Києві, що на Повітрофлотському проспекті, 66, звинуватили у невідповідності цінників і реальної вартості продуктів, а також продажу зіпсованих товарів.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
тварини фотографии скандали
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