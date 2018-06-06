"Це коли-небудь закінчиться?" Під Києвом водій маршрутки "напав" на сироту

Під Києвом водій приміської маршрутки №332 (704), яка курсує зі столиці до Броварів, звинуватив дитину-сироту в пред'явленні підроблених документів.

На питання дівчинки про безкоштовний проїзд маршрутник відповів криками, повідомила очевидиця події Лілія Лебедь в групі "Мої Бровари" в Facebook.

"У маршрутці не було жодного пенсіонера, а сиділо всього 5 пасажирів. Кричав (водій. - Ред.): "Може ти сама собі таке посвідчення написала, такого закону немає!" - розповіла свідок.

Facebook "Мої Бровари"

Facebook "Мої Бровари"

Вона додала, що попросила дівчинку передати їй посвідчення і нагадала водієві про правила перевезення дітей-сиріт, на що він відповів непристойними жестами і нецензурною лексикою.

"В автобусі навіть немає пам'ятки про перевезення пільгових категорій, чим горе-водій і апелював. Доводив свою правоту добре складеними фігурами з пальців і компліментами з ненормативною лексикою. Все для дітей та їх безпеки в нашому місті!" - резюмувала очевидиця.

Розповідь жінки обурила користувачів мережі і вони обрушилися з гнівною критикою на водія.

"Це коли-небудь закінчиться чи на них управи немає?" - написала Наталя Шеварёва.

Facebook "Мої Бровари"

"Сподіваюся, його звільнять!" - додала Вікторія Панченко.

Facebook "Мої Бровари"

Facebook "Мої Бровари"

Як писав OBOZREVATEL, в Запоріжжі маршрутник поплатився за те, що образив учасника АТО.