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1 лютого • оновлено в 12:27
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"Це дитина!" У Києві спалахнув скандал із побиттям у маршрутці

3.1т
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У Києві жінка заявила, що її разом з 8-річною дочкою побила диспетчер маршрутки.

Випадок трапився 30 січня на проспекті Володимира Маяковського (Троєщина) на зупинці маршрутного автобуса №509. Про це OBOZREVATEL повідомила мама постраждалої – Олеса Г. (для перегляду відео, проскрольте вниз).

За словами киянки, водій маршрутки віз пасажирів недбало, пропускав зупинки, спілкувався по-хамськи.

"Я запитала, чому він так погано возить людей? Почала знімати його на телефон. Замість відповіді чоловік вдарив мене. Ми почали конфліктувати. У цей час в задні двері маршрутки забігла диспетчер і ... почала бити мою дочку і мене", – розповіла Олеся.

Випадок трапився на масиві Троєщина

Випадок трапився на масиві Троєщина

Постраждала вважає, що жінка, яка на неї напала була неадекватною. В результаті киянка викликала дитині швидку, написала заяву в поліцію.

Направлення до лікарні

Направлення до лікарні

"Боюся, що дочка отримала травми внутрішніх органів. Але це ж дитина! Як можно було її бити" – обурюєтья жідка.

За її словами, медики оглянули дівчинку на місці, але не госпіталізували. На наступний день мати відвела доньоку у поліклінику, де школярці виписали направлення в дитячу клінічну лікарню №1.

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Конфлікт стався на проспекті Володимира Маяковського

Конфлікт стався на проспекті Володимира Маяковського

Зовсім іншу версію нам розповіли у ПП "Універсал-Транс", яке обслуговує маршрут №509. Там повідомили, що дитину ніхто не бив, і це пасажирка поводилася неадекватно.

"На кінцевій водій попросив пасажирів вийти, але та жінка зажадала, щоб її з дитиною провезли ще метрів 100 і висадили перед колом. Водій відмовився. Почався скандал, підійшла диспетчер. Жінка заявила, що її били. Була поліція і швидка", – розповів нам по телефону представник компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві диспетчер побив підлітка-інваліда. Хлопець звернувся в поліцію, але протягом року, винуватець так і не поніс відповідальності.

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Автор
Антон Степанов
Теми
Ексклюзив Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
водій маршрутки маршрутка
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Golan Sim
Golan Sim
Украинки - они такие ))
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
села и едь молча,не нравится п.дуй пешком.
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Юрий Коваленко
Юрий Коваленко
а где муж этой барышни?алень маршрутчик уже должен быть на больничном со сломанной рукой
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