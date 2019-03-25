"Тиснява тисячі людей!" Кияни зняли на відео колапс в метро

У Києві 25 березня на станції метро "Святошин" виник ажіотаж через ремонт вестибюля. Пасажири шикувалися у величезну чергу, щоб потрапити всередину "підземки".

Запис "товкучки" опублікували в групі "Київ Оперативний" в Facebook. На відео видно, що люди стовпилися не тільки на вулиці, а і в підземному переході (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Київський метрополітен попереджав про закриття входу і виходу з боку ринку і електричок, однак уникнути їх і перенаправити людей на інший вхід і вихід не вдалося, у зв'язку з чим утворився піший затор", ‒ повідомили в групі.

Черга на Святошині Скріншот

Товкучка на метро "Святошин" Скріншот

Західне крило станції закрили з 23 березня, після того, як відкрили відремонтований східний вестибюль. У соцмережах пасажири поскаржилися, що залишені для проходу тротуари біля станції занадто вузькі і не можуть вмістити всіх охочих потрапити в метро.

"Люди, які приїжджають на електричках і маршрутках з Борщагівки, повинні йти 500 метрів по дуже вузькому тротуару, потім по сходинках на міст і знову по тротуару, щоб потрапити в метро. Ви бачили, яку тисняву це створило 25 марта? Тисячі людей втіснили у тротуар 50 сантиметрів!" ‒ поскаржився в коментарях Олександр Бондаренко.

Як писав OBOZREVATEL, метро на Виноградарі в Києві може з'явиться вже в 2021 році. До цього часу планують побудувати дві станції.

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